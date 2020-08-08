شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كوكب المريخ يتوهج باللون الأخضر فى الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف فى إنشاء صورة أكثر تفصيلاً للطقس المريخى، ما سيساعد أول بعثات طاقم بشرى إلى المريخ، والتى من المتوقع أن تغادر فى وقت ما فى العقد 2030.



المريخ

وأوضح الباحثون أن المهمة الأولى للطاقم إلى المريخ ستحتاج إلى توقعات أفضل مما هو متاح حاليًا لتجنب الرياح والعواصف البرية التى يمكن أن تستمر أسابيع.

وأضاف الباحثون تومض الأجواء العلوية بهدوء في الضوء فوق البنفسجي مع غروب الشمس ودرجات الحرارة تنخفض إلى -79.6 درجة فهرنهايت وما دونها.

وقال الباحث المشارك الدكتور زكريا ميلبي، من جامعة كولورادو في بولدر "إننا بحاجة إلى معرفة ما يجرى فى الغلاف الجوى إذا كنا سنرسل أشخاصًا".

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كما أنه لتحقيق هذا الاكتشاف، رسم الفريق خرائط للكوكب الأحمر لأول مرة باستخدام بيانات من مركبة الفضاء MAVEN للغلاف الجوي للمريخ والتطور المتقلب.

كما أن النتائج التي نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية تسلط ضوءًا جديدًا على نظام الهواء المعقد جدا في كوكب المريخ بما في ذلك كيفية تغير الضوء مع الموسم.

وتم تحديد بقعة مضيئة بشكل غير متوقع في الغلاف الجوي فوق خط الاستواء مباشرة، لكنهم لا يعرفون ما هى أو سبب ظهورها.

قال الباحث الرئيسي، البروفيسور نيك شنايدر إن المريخ لا يزال لديه بعض المفاجآت على الرغم من كونه الكوكب الأكثر دراسة خارج الأرض، مضيفا "أن سلوك الغلاف الجوي للمريخ معقد تمامًا".

يشبه التوهج الأخضر توهجات مماثلة شوهدت على الأرض والزهرة، وتم رصده في البداية من جانب بعثة مارس اكسبرس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في عام 2003.

وعلى الرغم من أنه تم رصده منذ فترة طويلة، فقد تم تحليله بالتفصيل الآن فقط وكشف أنه ديناميكي ومتطور باستمرار.