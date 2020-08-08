سعر و مواصفات Samsung Galaxy Note 20 Ultra – مميزات و عيوب سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا

الشبكة التقنية GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G الاعلان تاريخ الاعلان اغسطس 2020 الحاله يصبح متاحًا للبيع في 21 اغسطس 2020 الأبعاد والوزن الأبعاد 164.8×77.2×8.1 ملليمتر الوزن 208 جرام الخامات هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الصلب الشريحة يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM الشاشه النوع Dynamic AMOLED 2X الحجم 6.9 بوصة الدقه 1440×3088 الحماية Corning Gorilla Glass Victus النظام نظام التشغيل Android 10 بواجهة One UI 2.5 الرقاقه Samsung Exynos 990 للنسخة العالمية او Qualcomm snapdragon 865 Plus لنسخة الولايات المتحدة الأمريكية المعالج ثماني النواة (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) للنسخة العالمية او (1x3.0 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) لنسخة الولايات المتحدة الأمريكية الشاشه Mali-G77 MP11 للنسخة العالمية او Adreno 650 لنسخة الولايات المتحدة الأمريكية المساحة الذاكره الخارجية يوجد الذاكرة 128GB/12GB أو 256GB/12GB او 512GB/12GB الكاميرا الرئيسية العدد ثلاثية بدقة 108MP و فتحة عدسة f/1.8 مع كاميرا Periscope Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/3.0 و Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 المميزات LED flash, auto-HDR, panorama تصوير الفيديو [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS الكاميرا الأمامية العدد وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 المميزات Dual video call, Auto-HDR تصوير الفيديو [email protected]/60fps, [email protected] الكاميرا الأمامية الصوت سماعات Stereo مخرج سماعه لا يوجد معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX gps A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO nfc متوفر radio متوفر لنسخة الولايات المتحدة الأمريكية فقط usb 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go اضافات مستشعر Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer البطارية البطارية والشحن بطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt ايضا الوان البرونزي و الأسود و الأبيض الموديلات --
المصدر الأصلي : عرفني