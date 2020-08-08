تكنولوجيا: كيفية تشغيل تطبيقات Samsung Phone على منصة Windows 10!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج في مؤتمر Unpacked 2020 مؤخراً عن جلب مهام جديدة لتطبيق Phone على منصة Windows 10 لتتيح للمستخدم التحكم الكامل في أجهزة وهواتف سامسونج عبر أجهزة الحاسب، وفي السطور القادمة نستعرض كيفية تشغيل تطبيقات الأندوريد عبر تطبيق Phone على منصة ويندوز 10.

يتيح تطبيق Phone لمستخدمي منصة الأندوريد عرض إشعارات الهاتف والرسائل النصية، والملفات على أجهزة الحاسب Windows 10، كما سيتاح قريباً للمستخدمين عكس شاشة الهاتف وتشغيل تطبيقات الهاتف مباشرة على جهاز الحاسب.

يمكن قريباً تشغيل تطبيقات الأندوريد على أجهزة الحاسب بتجربة تحاكي تطبيقات منصة ويندوز، كما سيتاح للمستخدمين لصق أحد التطبيقات في شريط المهام الخاص بمنصة Windows أو قائمة البداية دون الحاجة إلى تثبيت هذه التطبيقات المثبتة مسبقاً على الهاتف.

أيضاً سيتاح للمستخدمين عكس شاشة الهاتف في شاشة منفصلة على جهاز الحاسب عند تشغيل تطبيقات الحاسب الأخرى، كما تدعم سامسونج الإصدارات الجديدة من هواتف Note 20 و Note 20 Ultra بميزة تشغيل تطبيقات متعددة في نفس الوقت، بينما تعمل المميزات الأخرى على أجهزة سامسونج بنظام تشغيل Android 9 pie.

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من جانب أخر يتم إختبار الإصدار التجريبي من تحديث تطبيق Your Phone الآن قبل إطلاقه قريباً للمستخدمين، والذي يتوفر الآن عبر Windows Insiders للمعاينة.

كيفية تشغيل تطبيقات Samsung Android على منصة Windows 10

تأكد من أن الهاتف وجهاز الحاسب على إتصال بنفس شبكة wifi

تثبيت تطبيق Your Phone على جهاز الحاسب بنظام ويندوز 10 عبر متجر مايكروسوفت.

أبدأ في تشغيل التطبيق والتسجيل بحساب مايكروسوفت عند الطلب.

يمكنك التمرير إلى أسفل على جهاز سامسونج لفتح قائمة الوصول السريع.

النقر على رمز “Link to Windows” ومن ثم التسجيل بحساب مايكروسوفت من جديد ومنها يمكن للمستخدم إتباع التعليمات التي ستظهر على الشاشة.

عند إتصال الهاتف أو جهاز سامسونج بجهاز الحاسب ستظهر نافذة تطبيق Your Phone على شاشة الحاسب.

في الخطوة التالية سيكون على المستخدم النقر على إختصار “Apps” في الإتجاه الأيسر من القائمة لإظهار التطبيقات المثبتة.

يمكن الآن إختيار تطبيق من القائمة للتشغيل على جهاز الحاسب، مع ملاحظة أن بعض التطبيقات قد لا تدعم الفارة ولوحة المفاتيح، أيضاً قد تظهر بعض الأخطاء الصوتية أو المرئية.

يمكن أيضاً النقر على “Open Phone’s Screen” لعكس شاشة الهاتف على جهاز الحاسب في شاشة منفصلة.

للتحكم في تطبيقات الأندوريد على منصة ويندوز

نقرة واحدة تحاكي لمس شاشة جهاز الأندوريد مرة واحدة

اثنان من النقرات لمحاكاة النقر على شاشة الجهاز مرتين

النقر والضغط المطول يحاكي الضغط المطول على شاشة جهاز الأندوريد

النقر إلى اليمين على الفارة للعودة إلى الصفحة أو الشاشة السابقة.

النقر والسحب لإختيار محتوى

التمرير بالفارة يحاكي التمرير على شاشة الجهاز.

لإضافة ولصق تطبيق على شريط المهام يمكنك النقر بالزر الأيمن في الفارة فوق الرمز في شريط المهام ومن ثم تحديد تثبيت التطبيق على شريط المهام.

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