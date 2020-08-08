تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف Galaxy Z Fold2 من زوايا مختلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطي في مقطع فيديو تم تسريبه على تويتر، والذي إستعرض تصميم الهاتف بشكل أوضح من أكثر من زاوية.

أعلنت العملاق الكوري خلال الحدث الذي أقيم في 5 من أغسطس عن هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطي دون أن تقدم الكثير من التفاصيل حول الهاتف، إلا ان سامسونج قد أكدت على خططها لعرض تفاصيل أكثر حول الهاتف في الأول من شهر سبتمبر.

وفي مقطع فيديو نشر عبر صفحة @BenGeskin على تويتر ظهر هاتف Galaxy Z Fold2 في عرض حي بوضوح ومن أكثر من زاوية، حيث كشف مقطع الفيديو الذي يستمر لمدة 16 ثانية عن رؤية أوضح لتصميم هذا الإصدار مقارنة بالصور الإعلامية الرسمية.

ويكشف مقطع الفيديو بوضوح عن موقع كاميرة السيلفي في هاتف Galaxy Z Fold2 التي تأتي في ثقب في الشاشة الداخلية، كما يظهر موقع تجعد الشاشة عند طي الهاتف في مقطع الفيديو، أيضاً يوضح الفيديو التحسينات الكبيرة التي أضيفت في الشاشة الخارجية والتي تأتي بحجم أكبر وإطار بسمك أقل.

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يذكر أن هاتف Galaxy Z Fold2 يتميز بشاشة 6.23 إنش في الغطاء الخارجي، وشاشة داخلية بحجم 7.6 إنش، تدعم معدل تحديث 120Hz، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold2 يضم إعدادات كاميرة خلفية تضم المستشعر الرئيسي، ومستشعر بزوايا عرض واسعة وأخر telephoto، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.1.

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