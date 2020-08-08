طرق لإنقاذ هاتفك من التلف إذا سقط في الماء

تتعرض بعض الهواتف للسقوط في الماء وهو ما يعرضها للتلف، فما هي الطرق الأفضل لانقاذ الأجهزة في مثل هذه الحالات؟

تقول مديرة قسم الاتصالات الاستراتيجية في منظمة "المنصات الرقمية" في روسيا، ألكساندرا غوفريلوفا، إن الناس في الوقت الحالي لا يفارقون هواتفهم الذكية، حيث يصطحبونها معهم النزهات وفي الرحلات إلى البحر، ما يعرض تلك الهواتف أحيانا للسقوط في الماء.

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وأضافت غوفريلوفا، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أن هناك العديد من الخيارات التي تقلل من العواقب السيئة في حال غرق الهاتف، موضحة أن بعض الهواتف الحديثة تتمتع بخواص مقاومة للماء والرطوبة وفي حال إخراجها بسرعة من الماء بعد الغرق فقد لا تتعرض للأذى.

وتابعت أنه يفضل عدم استخدام الهاتف بعد انتشاله من الماء وأن يتم إطفاءه وعدم تشغيله إلا بعد مرور يوم.

وأضافت غوفريلوفا أنه إذا كان الهاتف غير مقاوم للماء وتعرض للغرق ولم يعمل بعد انتشاله فلا داع لمحاولة تشغيله قسريا أو رجّه والضغط على أزراره، فتشغيله حينها قد يتسبب بتلف بعض عناصره الأساسية التي لا يمكن استبدالها مثل اللوحة الأم فيه مثلا، أو قد يتسبب بتعطل الهاتف كلياً، كما لا يجب على المستخدم محاولة تجفيف الهاتف بنفسه، بل يجب عليه التوجه إلى أقرب مركز صيانة ليقوم الخبراء بتفكيك الجهاز والتحقق منه وتجفيف أجزائه بالطريقة الصحيحة.