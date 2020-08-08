شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف تصميم هاتف iPhone 12 المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات تقنية مؤخرا أن هاتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقه فى أكتوبر المقبل، قد يجرى طرحه بتصميم مزعج للكثيرين، إذ أشار خبير تقنى من خلال حسابه "Mr White" إلى عدد من التغييرات التى سيشهدها هاتف "آيفون 12"، وسط ترقب واسع فى سوق الهواتف للجهاز، وأورد موقع "فوربس" أن الخبير المتخصص فى كشف أخبار "آيفون"، قال إن حواف الجهاز ستكون أكثر حدة ودقة، لكن ميزة التعرف على المستخدم عن طريق الوجه ستظل بدون تغيير، محتفظة بالمساحة نفسها.

وتبعا لذلك فإن ما يعرف بـ"النتوء" أو الـ(notch أى الحافة الموجودة أعلى الهاتف، ستبقى كما جرى طرحها أول مرة فى تصميم هاتف آيفون X، وفى وقت سابق، كان ثمة رهان على أن تقوم شركة "أبل" بتقليص النتوء فى هواتف "آيفون 12"، وقال كثيرون إن هذا التغيير من شأنه أن يزيد من جمال التصميم، حسب سكاى نيوز.

وبما أن شركة أبل تطرح أكثر من جهاز، وستعلن عن ثلاثة هواتف متفاوتة السعر، فمن الوارد أن يكون هذا النتوء محدودا فى الجهاز الأغلى ضمن تشكيلة الهواتف المعلن عنها، ويرجح الخبراء أن ينحسر هذا النتوء فى الهاتفين الأغلى من آيفون، وهما "آيفون 12 برو" إلى جانب "آيفون 12 برو ماكس".

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فى غضون ذلك، كشفت تسريبات أخرى أن شركة "أبل" تتجه إلى زيادة أسعار هواتف "آيفون"، فضلا عن تقليص سعة البطارية.

ويرتقب أن تكون كل هواتف "آيفون 12" مزودة بشبكة الجيل الخامس، فضلا عن شاشات أوسع وشحن أسرع، أما الكاميرا فستحمل تغييرات تقنية وُصفت بحسب خبراء بـ"الجذرية".

وفى يوليو الماضى، كشفت شركة "أبل" عن تحقيق نتائج قوية، خلال الفترة الأخيرة رغم أزمة كورونا، والسبب هو اضطرار الكثيرين إلى شراء الأجهزة لأجل العمل أو التعلم عن بعد.