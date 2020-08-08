تكنولوجيا: ابل تستعد لتطوير خدمة ألعاب سحابية تنافس xCloud و Stadia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل في تصريحات رسمية مؤخراً على خططها لإطلاق خدمة ألعاب سحابية لمنافسة خدمة جوجل السحابية Stadia، وخدمة مايكروسوفت xCloud.

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق خدمتها السحابية للألعاب xCloud خلال الشهر المقبل، إلا أن خدمة ألعاب عملاق البرمجيات لن تدعم مستخدمي منصة iOS، كما هو الحال في خدمة جوجل السحابية Stadia، وذلك نتيجة للتعليمات الصارمة التي تفرض من ابل في App Store، والتي تعيق تشغيل خدمات الألعاب السحابية على منصة iOS.

ولقد أكدت شركة ابل في تصريحات رسمية على خططها لجلب خدمتها السحابية الخاصة للألعاب لدعم مستخدمي منصة iOS كبديل لخدمات جوجل ومايكروسوفت السحابية.

وتشير التوقعات إلى أن شركة مايكروسوفت قد قررت مؤخراً إيقاف تجربة تطبيق xCloud على منصة iOS قبل أن تنطلق الخدمة بشكل رسمي للمستخدمين على منصة الأندوريد في 15 من سبتمبر وذلك لعدم جدوى الإستمرار في الإختبارات مع وجود نفس الأسباب التي تعيق تشغيل خدمة Stadia على منصة iOS.

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ولا يختلف الحال مع خدمة GeForce Now السحابية للألعاب المقدمة من Nvidia التي تعد واحدة من الخدمات التي تدعم فقط مستخدمي هواتف الأندوريد، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الألعاب التي يمتلكها المستخدم بالفعل.

ولقد جاءت تصريحات ابل ل Business Insider لتوضح أن الخدمات السحابية المخصصة للألعاب لا تتوافق مع تعليمات App Store، حيث تتيح هذه الخدمات الوصول إلى التطبيقات دون أن يتم مراجعتها من شركة ابل، وهي التصريحات ذاتها التي أصدرت من ابل في تقرير بلومبرغ حول إحتكار الشركة في خدمة الألعاب Arcade.

أيضاً رغم محاولة منافسي ابل تطبيق نفس سياسة الإحتكار على خدمات الألعاب، إلا أن مايكروسوفت أكدت على أن الصعوبات التي تواجهها الشركة لجلب خدمة xCloud على منصة iOS تعود للعقبات التي فرضت من ابل، كما أشارت عملاق البرمجيات إلى أن السبب الرئيسي في حرمان مستخدمي iOS بالألعاب السحابية يعود لشركة ابل التي تفرض قواعد صارمة.

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