شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون: شرائح الدماغ الإلكترونية يمكن اختراقها وسرقة ذكرياتك وأفكارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الخبراء أن المجرمين الإلكترونيين يمكنهم الوصول إلى واجهات الدماغ والكمبيوتر (BCIs) لمحو مهاراتك وقراءة الأفكار أو الذكريات، وهو خرق أسوأ من أي نظام آخر.

كما أنه لجعل التقنية آمنة، تحتاج الأنظمة إلى التأكد من أنه لا يمكن لأي شخص غير مصرح له تعديل وظائفه، وقد يعني هذا استخدام بروتوكولات أمان مماثلة موجودة في الهواتف الذكية مثل التشفير لبرامج مكافحة الفيروسات.

ويعمل ماسك في شركته الناشئة Neuralink منذ عام 2016، والتي يقول إنها ستسمح يومًا ما للعقول البشرية بالتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر من أجل تجنب أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على جنسنا البشري.

Advertisements

وقد ادعى الملياردير أن شريحة BCI ستساعد في علاج الإصابات والاكتئاب والأمراض الأخرى التي يعاني منها جسم الإنسان.

ولكن يمكن للشريحة أن تفتح نافذة للمتسللين لغزو أفكار أو ذكريات المسؤولين السياسيين والعسكريين ولصوص آخرين يحاولون تنفيذ هجماتهم الرقمية الخاصة.

وتجاوز هذا النوع من البيانات سيتجاوز أي شيء رأيناه من قبل، حيث تساءل الدكتور ساسيثاران بالاسوبرامانيام، مدير الأبحاث في مجموعة برمجيات وأنظمة الاتصالات (TSSG) بمعهد ووترفورد للتكنولوجيا لـ Zdnet: "ما نوع الضرر الذي سيلحقه الهجوم بالدماغ، هل سيمحو مهاراتك أم يعطل مهاراتك؟".

وأضاف ساسيثاران: "ما هي العواقب.. هل ستأتي في شكل معلومات جديدة فقط توضع في الدماغ، أم أنها ستنخفض حتى إلى مستوى الخلايا العصبية الضارة التي تؤدي بعد ذلك إلى عملية إعادة توصيل داخل الدماغ تسبب تعطيل تفكيرك".