شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح للمستخدمين استخدام خلفيات متعددة فى المحادثات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن واتس آب يسمح لمستخدميه بتخصيص خلفيات الدردشة الخاصة بهم وتحديد أى صورة يريدونها، لكنه لا يوفر خيار تخصيص أكثر من صورة كخلفية للدردشات المختلفة، لكن يبدو أن الشركة تفكر فى تغيير ذلك، فوفقًا لأحدث تقرير من WABetaInfo ، وتم العثور على مميزات جديدة في النسخة التجريبية من التطبيق على منصة iOS والتى تحمل رقم 2.20.90.21 وتدعم هذه الميزة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيوفر التقرير لقطة شاشة تشير إلى أنه سيتمكن المستخدمين قريبًا من تحديد خلفية مختلفة عند تبديل سمة النظام، وجاء في التحديث "اختر خلفيات منفصلة لأوضاع الضوء والظلام"، ليس ذلك فحسب، فقد يحصل المستخدمين أيضًا على خيار ضبط سطوع ورق الحائط الخاص بهم ، كما يدعي التقرير.

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ويقال إن هذه الميزة متاحة ضمن قسم "Chat Info" لكل دردشة، ويضيف التقرير "لتعيين خلفيات مختلفة لمحادثات مختلفة ، افتح Personalisation داخل معلومات الدردشة".

ولعل دعم ميزة خلفيات متعددة قيد التطوير حتى الآن، وبالتالي سيظهر للجميع في التحديث المستقبلي، فيما يقترح التقرير أن هذا التحديث للإصدار التجريبي 2.20.90.21 من واتس آب يأتي أيضًا مع تحسينات على إشعارات رمز الأمان، وقال تقرير WABetaInfo: "يقوم واتس آب بتحديث تعريبه حول التشفير من طرف إلى طرف ، بما في ذلك تحديثات الحالة وتم تقديم نفس التغيير في إعدادات الأمان".

وللتذكير، في فبراير عندما بدأ واتس آب في طرح الوضع المظلم ، تم الإبلاغ عن أنه من المتوقع أن يأتي التطبيق بستة خيارات ألوان خلفية جديدة، والتي كانت جميعها متوافقة مع المظهر الداكن للتطبيق وتعكس درجات اللون الأرجواني الداكنة ، كستنائي ، بني ، أزرق وزيتون، ومع ذلك، عندما تم طرح الوضع المظلم علنًا ، لم تكن هذه الخلفيات متاحة، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث الآن مع طرح خلفية الدردشة المخصصة.