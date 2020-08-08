شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تستخدم Microsoft Teams مع أصدقائك وعائلتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "theverge" يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الطرق للتواصل: الدردشة والصوت فقط والفيديو.

يجب أن يكون التطبيق موجودًا لدى كل شخص مشارك على أجهزته، كما أنك بحاجة إلى حساب مايكروسوفت، وهو أمر بسيط نسبيًا للتسجيل فيه.

• للبدء، قم بتنزيل تطبيق Microsoft Teams من متجر تطبيقات iOS أو متجر Google Play، مع تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

• إذا كان مكان عملك يستخدم Microsoft Office، فسيُطلب منك إما اختيار مؤسستك أو إنشاء حساب شخصي، وفي هذه الحالة، اضغط على "شخصي".

• في هذه المرحلة، يتم إخبارك أن الآخرين سيتمكنون من العثور عليك إما باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني على مايكروسوفت، لا يتم نشر هذه المعلومات في أي مكان، ولكن سيتمكن أولئك الذين لديهم واحد أو آخر من استخدامها للتواصل معك في Teams.

• تتيح لك الشاشة التالية مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك مع تطبيق الفريق، إنه غير مطلوب.

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أنت الآن في الشاشة الرئيسية للفرق. اضغط على أيقونة القلم / الورقة لبدء محادثة، وتتيح لك Teams الدردشة عبر النص أو الصوت أو الفيديو.

كما تتيح لك سلسلة من الرموز الموجودة في الجزء السفلي تسجيل الوصول إلى أنشطتك المختلفة مثل تحديثات المهام أو الانتقال إلى دردشة أو الوصول إلى التقويم أو ملفات OneDrive الخاصة بك.

يتيح لك رمز "المزيد" في النهاية الوصول إلى الكاميرا، مما يتيح لك التقاط الصور ونسخ بطاقات العمل وما إلى ذلك، والاطلاع على قائمة بمكالماتك ومهامك، واستخدام "آمن" لتخزين المعلومات الحساسة في ملف مشفر الجزء.

ويسمح لك رمز من ثلاثة أسطر على الجانب تعيين مدى التوفر ورسالة الحالة، ويؤدي إلى إعداداتك، ويتيح لك تعيين الإشعارات، من بين ميزات أخرى، لبدء محادثة، اضغط على أيقونة "الدردشة".

ستدرج الصفحة الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين تحدثت معهم مؤخرًا؛ اختر واحدة لبدء محادثة جديدة، ويمكنك أيضًا بدء محادثة جماعية مع ما يصل إلى 20 شخصًا وتسمية المجموعة لاستخدامها مرة أخرى.

بمجرد تحديد الشخص أو الأشخاص الذين تريد الدردشة معهم ، حدد "إرسال دعوة"، وسيتلقون إشعارًا بأنك تبدأ محادثة، وستتم دعوتهم لتنزيل Teams على افتراض أنهم لم يفعلوا ذلك بالفعل، و بعد أن يقوموا بتسجيل الدخول ، ستتلقى إشعارًا بأنهم يريدون الدردشة معك، ويمكنك إما قبوله أو حظره.