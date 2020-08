شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تطبيقات Google Stadia وProject xCloud لن تتوفر بمتجر App Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن متحدث باسم أبل فى بيان لـ Business Insider أن خدمات بث الألعاب Google Stadia ومايكروسوفت Project xCloud لن تصبح متاحة فى متجر تطبيقات أبل.

وتقدم مايكروسوفت خدمة Project xCloud من Xbox إلى أجهزة أندرويد اعتبارًا من 15 سبتمبر ولكن لم تتمكن من ذلك على iOS، وقد صرحت أبل أنه نظرًا لأن مايكروسوفت لم تقدم كل لعبة فى إطار الخدمة القادمة لعملية مراجعة أبل، فقد تم حظر التطبيق الذى يسمح بهذه الألعاب.

Advertisements

لذلك، لن تتوفر خدمات بث الألعاب مثل Stadia وxCloud على أيفون وأيباد، ووفقًا للبيان: "تم إنشاء App Store ليكون مكانًا آمنًا وموثوقًا للعملاء لاكتشاف التطبيقات وتنزيلها، وفرصة عمل رائعة لجميع المطورين، وقبل الانتقال إلى متجرنا، تتم مراجعة جميع التطبيقات مقابل المجموعة نفسها من الإرشادات التى تهدف إلى حماية العملاء وتوفير ساحة لعب عادلة ومتساوية للمطورين ".

وكان الهدف من مايكروسوفت Project xCloud هو الوصول إلى كل من أجهزة أندرويد وiOS، وسيتعين على المستخدمين شراء اشتراك Xbox Game Pass Ultimate حتى يتمكنوا من الوصول إلى أكثر من 100 لعبة Xbox وتشغيلها على أجهزة أندرويد.

وقد أكدت خدمة بث الألعاب إجمالى 36 لعبة فى الوقت الحالى، وتتضمن قائمة الألعاب عناوين مثل Ark: Survival Evolved، Bleeding Edge، Destiny 2، F1 2019، Forza Horizon 4، Gears of War: Ultimate Edition، Gears of War 4، Gears 5 Ultimate Edition، Halo 5: Guardians، Halo: مجموعة The Master Chief، Hell blade: Sauna’s، Minecraft Dungeons، The Outer Worlds، Ryes: Son of Rome، Sea of ​​Thieves: Anniversary Edition، State of Decay 2: Juggernaut Edition، Wasteland 2: Director Cut، Yakuza Kiwami 2 والمزيد.