شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Program Files و (Program Files (x86 فى الويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا عندما يدخل المستخدمين إلى بارتشن الـ C بالكمبيوتر، يجدون هناك مجلدين أحدهما هو Program Files والأخر (Program Files (x86، حيث يتواجد بكل منهما نوع معين من البرامج دون أن يتوافر بالآخر، وفيما يلى نعرض الفارق بين المجلدين كما يلى:

يمكن أن تلاحظ أنه في حالة تثبيت نسخة كمبيوتر إصدار 32 بت، فلن يكون هناك مجلد (Program Files (x86 فى قرص الـ C، ويرجع ذلك الى ان مجلد (Program Files (x86 يتواجد فيه البرامج التى تدعم نواة الـ 32 بت فقط وبالتالى نسخة ويندوز 32 بت تدعم فقط هذا النوع من البرامج لذا الويندوز لا يحتاج التمييز بين البرامج التى تدعم النواتين الـ 64 بت او الـ 32 بت.

وهذا يعني بالتالي أن نسخة الويندوز إصدار 64 بت تحتوي علي Program Files والذي يتواجد فيه البرامج الـ 64 بت أما مجلد (Program Files (x86 فيحتوي علي برامج 32 بت فقط.

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يرجع ذلك إلى وجود برامج 32 بت قديمه، ولكي تعمل علي نسخة الويندوز الـ 64 بت فيجب أن يكون هناك توافق وهذه خاصية في الويندوز تم تصميمها وتطويرها خصيصاً لتشغيل البرامج الـ 32 بت القديمة، حيث أن هذه البرامج القديمة لا تعرف بوجود الـ 64 بت من الاساس ولذلك يجب علي الويندوز أن يفصلهم بعيداً حتي يتمكن من تحديدهم وتشغيلهم بدون أي أخطاء.

عند تثبيت أى برنامج سواء كان 32 بت او 64 بت فإن المستخدم يقوم بتثبيته بشكل عادي جداً ولكن الويندوز هو ما يحدد المعمارية الخاصة به ويقوم بتثبيته داخل مجلد Program Files أو (Program Files (x86.