الهاتف LG Q92 يظهر في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 765G ونظام Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - يُنهي الهاتف LG Q92 الإستعدادات قبل الإطلاق، بما في ذلك إختبارات Geekbench التقليدية. تم رصد هذا الهاتف يخضع لإختبارات الأداء هذه في وقت سابق من هذا اليوم وحقق نتيجة مشابهة لتلك التي حققها الهاتف LG Velvet 5G.

هذا ليس مستغربًا بالنظر إلى أن كلا الهاتفين يستخدمان المعالج Snapdrgaon 765G نفسه. وبغض النظر عن المعالج، فقد تم رصد الهاتف LG Q92 كذلك يستخدم 6GB من الذاكرة العشوائية، وهو ما يتطابق مع ما رأيناه في وقت سابق على منصة Google Play Console. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم شاشة بحجم 6.8 إنش تقريبًا تمتاز بدقة +FullHD، ولكن هذه الشاشة قد تكون شاشة LCD بدلاً من OLED.

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في حين يستهدف الهاتف LG Velvet سوق الهواتف الذكية المتقدمة، فإن الهاتف LG Q92 سيكون أول هاتف من شركة LG ينتمي إلى الفئة المتوسطة يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ما يعني بأنه مرشح ليتنافس مع أمثال Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G.