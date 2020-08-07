شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وكالة الفضاء الروسية يتحدى إيلون ماسك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، اقترح روجوزين على زملائه الأمريكيين محاولة تكرار الأرقام القياسية للمركبة الفضائية الروسية في سرعة الطيران إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال المسئول عن الصناعات الفضائية الروسية إن "ظهور كرو دراجون واجتيازها الاختبار، إذا رمينا جانبا كل قشور الدعاية الأمريكية، بأنهم القادة في العالم.. بماذا هم قادة في العالم على العموم؟ لعشر سنوات لم يكم لهم حضور في الأفق الفضائي، لكنهم الآن يطيرون كما طرنا نحن. فليحاولوا الآن أن يطيروا بالسرعة التي نطير بها.. لا أعتقد أن كرو دراجون قادرة على الطيران إلى محطة الفضاء الدولية في ثلاث ساعات".

ورأى روجوزين أن مركبة كرو دراجون الأمريكية من شركة سبيس إكس، والمركبة المستقبلية ستارلينر من شركة بوينج، تتمتعان بالاتساع والراحة، لكنهما ليستا أكثر من نظائر لمركبات "سويوز أم إس" الروسية.

Advertisements

وقال رئيس شركة الفضاء الروسية: "هذه خطوة إلى الأمام، لكن هل نحن في حاجة إلى صنع مثل هذه السفينة؟ لا، بالطبع. لسنا بحاجة إلى مثل هذه السفينة".

وكانت مركبة الشحن الروسية "بروجريس إم إس – 15" قد سجّلت في وقت سابق رقما قياسيا لزمن الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، وقطعت المسافة في 3 ساعات و18 دقيقة و3 ثوان.

وأعطى روجوزين عقب ذلك تعليماته بتنفيذ مهمة مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس" وفق مخطط فائق السرعة في الخريف القادم.