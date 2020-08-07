شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق 57 قمرا صناعيا للاتصالات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى، انطلقت المهمة الساعة 01.12 يوم 7 أغسطس بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 08.12 بتوقيت موسكو) من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بفلوريدا.

وهبطت المرحلة الأولى للصاروخ في المحيط اأطلسي بعد مرور 9 دقائق من إطلاقه، مع العلم أن تلك المرحلة كانت قد استخدمت في وقت سابق 4 مرات لإطلاق الصواريخ التابعة للشركة.

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يذكر أن إطلاق المجموعة العاشرة للأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" تأجلت أكثر من مرة لأسباب مختلفة.

جدير بالذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" مخصصة لتزويد المستخدمين بالإنترنت السريع في الكوكب أجمع بفضل نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم بوزن 500 كيلوغرام في مدار الأرض. وستضمن شبكة الأقمار الصناعية سرعة الإانترنت 1 جيجابيت فى الثانية، ما يناسب معيار 5 جي.

ويرى الخبراء أن نشر 11 ألف قمر صناعى فى مدار الأرض سيكلف الشركة مبلغا قدره 10 مليارات دولار.