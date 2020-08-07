مميزات Samsung Galaxy Watch 3 و مواصفاتها و السعر

ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية صدرت مع هاتف Samsung Galaxy Note 20 في نفس المؤتمر يوم الخامس من شهر اغسطس لعام 2020 و اعلنت سامسونج عن مجموعة مميزات عديدة في الساعة الذكية. سواء كانت نفس مميزات نسخة الساعة من العام الماضي او مميزات جديدة لساعة هذا العام. فما الجديد؟. ما المميز؟. لنتخدث قليلًا عن الساعة الجديدة

مواصفات Samsung Galaxy Watch 3

المعالج Samsung Exynos 9110 الشاشة من نوع Super AMOLED بدقة 360×360 بحجم 1.4 بوصة الذاكرة و التخزين بسعة 8GB للذاكرة الخارجية و 1GB لذاكرة الوصول العشوائي البطارية بسعة 247mah للنسخة بحجم 41 ملليمتر بسعة 340mah للنسخة بحجم 45 ملليمتر تقنيات الصحة الساعة داعمة لحساس ضربات القلب و حساس الخطوات و نظام لقياس ضغط الدم مع امكانية عمل رسم قلب و تتبع التمارين الرياضية المختلفة

مميزات جديدة في Samsung Galaxy Watch 3

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الساعة الجديدة تصدر بحجمين. حجم 41 ملليمتر و حجم 45 ملليمتر و هذه الأحجام لا تشكل فارقًا غير في حجم البطارية الخاصة بالساعة. و يمكنك استعمال الحجم الذي يريحك بناء على تفضيلك الشخصي فأيًا كان خيارك لن تتأثير مميزات الساعة بالسلب اطلاقًا. بل ستحتفظ بنفس المميزات في كل الحالات. و التي هي كثيرة فالساعة الجديدة تحمل نفس مميزات ساعة العام الماضي ايضًا. مع بعض الإضافات

من ابرز الإضافات هو دعم الساعة لرسم القلب ECG و هي ميزة كانت متاحة على ساعة Apple فقط لفترة طويلة من الوقت. تقول سامسونج بأن رسم القلم الذي تنتجه الساعة دقيق جدًا و يمكن الإعتماد عليه كمخطط حقيقي بالكامل عن حالة المستخدم الصحية و لكن هذا يحتاج للمقارنة مع الأجهزة الطبية المتقدمة للحكم النهائي عليها.

الساعة الجديدة تحمل مميزات تتبع معدل ضربات القلب طول اليوم و تتبع النوم كذلك و كل المميزات التي تحتاجها كمستخدم للساعة الذكية و مميزاتها الرياضية. كذلك يمكنك استعمالها لتتبع الرياضات المختلفة كالجري و ركوب الدراجات و التمارين البدنية و رفع الأوزان و غيرها.

تحمل الساعة ايضًا بعض التصميمات الجديدة في الشاشة الرئيسية مع اطار حساس للمس يمكنك لمس الإطار الدائري للشاشة لتستطيع التنقل بين الشاشات المختلفة و الواجهات المختلفة على الساعة بكل سهولة. ليست سيئة في ساعة سامسونج الجديدة

سعر Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch 3 بعدة نسخ لكنها تبدأ بسعر 400 دولار لنسخة الـWi-fi من الحجم الصغير 41 ملليمتر. و 450 دولار للنسخة ذات شريحة e-SIM من نفس الحجم. النسخة الأكبر بحجم 45 ملليمتر تأتي نسخة wi-fi منه بسعر 430 دولار و نسخة الـlte بشريحة e-SIM سعرها هو 480 دولار. للأسف لا اعرف نظام التسعير الخاص بسامسونج في مصر. لكن ساعات سامسونج الذكية هي اقوى منافس لساعات Apple بشكل عام. يمكنك مشاهدة تفاصيل السعر على موقع سامسونج

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