النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro أصبحت متوفرة الآن للشراء

فاطمة أيت طالب - دبي - النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro التي أعلنت عنها شركة Oppo في الأسبوع الماضي هي الآن متاحة للشراء في بعض الأسواق مثل الهند مقابل ما يُعادل 470 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، هذا الهاتف سيصل إلى المزيد من الأسواق حول العالم في قادم الأيام والأسابيع، لذلك ترقبوا حدوث ذلك في أسواقكم المحلية.
في حالة إذا كنتم مهتمين بإلقاء نظرة على المواصفات التقنية لهذا الهاتف، فنحن قررنا إستعراضها لكم بالكامل أدناه :
- شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz
- معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تدعم العديد من الأوضاع
- أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون
- ذاكرة عشوائية بحجم 8GB
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB
- بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W
- نظام Android 10 مع واجهة ColorOS 7.1
The brand new #OPPOReno4Pro is here! Setting new trends in the smartphone world. First Sale is now live! Buy now and get ready to #SenseTheInfinite here: https://t.co/Z4l2Gu86lN pic.twitter.com/CFVel4ttIS— OPPO India (@oppomobileindia) August 5, 2020
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