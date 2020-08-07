النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro أصبحت متوفرة الآن للشراء

فاطمة أيت طالب - دبي - النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro التي أعلنت عنها شركة Oppo في الأسبوع الماضي هي الآن متاحة للشراء في بعض الأسواق مثل الهند مقابل ما يُعادل 470 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، هذا الهاتف سيصل إلى المزيد من الأسواق حول العالم في قادم الأيام والأسابيع، لذلك ترقبوا حدوث ذلك في أسواقكم المحلية.

في حالة إذا كنتم مهتمين بإلقاء نظرة على المواصفات التقنية لهذا الهاتف، فنحن قررنا إستعراضها لكم بالكامل أدناه :

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شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G

كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تدعم العديد من الأوضاع

أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون

ذاكرة عشوائية بحجم 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB

بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W

نظام Android 10 مع واجهة ColorOS 7.1