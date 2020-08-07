مايكروسوفت تتطلع الآن للإستحواذ الكامل على تطبيق TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت لنا شركة مايكروسوفت رسميًا أنها تتفاوض مع شركة ByteDance للإستحواذ على عمليات TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. أفاد المطلعون على المسألة الآن أن شركة مايكروسوفت تتطلع إلى توسيع نطاق صفقة الإستحواذ ليشمل أوروبا والهند، وربما حتى شراء عمليات TikTok على الصعيد العالمي.

أوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز أن مايكروسوفت و ByteDance كانتا في مفاوضات لإضافة الهند إلى الصفقة، ولكن ورد أن ذلك فشل. وقال مصدر لوكالة الأنباء رويترز أن مايكروسوفت لم تقترح بعد على شركة ByteDance الإستحواذ الكامل على الشبكة الإجتماعية.

وذكرت الشركة الأمريكية أن المفاوضات ستنتهي بحلول 15 سبتمبر سواء كانت هناك صفقة أم لا. عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الموعد النهائي بالقول أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا لإغلاق فرع TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تتولى شركة أمريكية زمام الأمور في هذا الفرع بحلول 15 سبتمبر.

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يهدد الرئيس الآن أيضًا بفرض حظر على تطبيق WeChat ما لم يتم التوصل إلى صفقة مماثلة مع شركة أمريكية. سيجبر الحظر آبل وجوجل على إزالة تطبيق WeChat من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، حتى في الصين.