إطلاق الهاتف HTC Wildfire E2 مع شاشة بحجم 6.22 إنش وبطارية بسعة 4000mAh، ويُكلف 120$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم رصده في موقع Google Play Console في الشهر الماضي، أصبح الهاتف HTC Wildfire E2 متاحًا الآن للشراء في سوق واحد على الأقل، وهو روسيا. الهاتف لم يحصل على الإعلان الرسمي المعتاد، وربما لن يحصل عليه أبدًا بالنظر إلى حقيقة أن هذا مجرد هاتف إقتصادي. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق الأخرى أم لا.

الهاتف HTC Wildfire E2 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.22 إنش وبدقة 720×1560 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

الهاتف HTC Wildfire E2 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 من شركة جوجل.

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كما سبق وأشرنا، الهاتف HTC Wildfire E2 الجديد متوفر حاليًا في روسيا فقط مقابل ما يُعادل 120 دولار أمريكي، ولا نزال لا نعرف ما إذا كان سيشق طريقه إلى المزيد من الأسواق حول العالم أم لا. عمومًا، بمجرد خروج هذا الهاتف إلى المزيد من الأسواق سنُعلمكم بذلك في مقال منفصل بإذن الله تعالى.