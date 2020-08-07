جوجل تتوقف رسميًا عن إنتاج وبيع الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL

فاطمة أيت طالب - دبي - توقفت شركة جوجل رسميًا هذا الأسبوع عن بيع الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المناطق الأخرى. قد يظل الهاتفين متاحين من خلال بعض المتاجر الأخرى وفي مناطق أخرى، ولكن حتى نفاد المخزون فقط.

ووفقا لموقع The Verge، فقد قال متحدث رسمي بإسم شركة جوجل أن الشركة باعت المخزون المتبقي لديها من كلا الهاتفين. وأكدت الشركة أن الهاتفين سيتلقيان التحديثات لمدة ثلاث سنوات من وقت توفرهما لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء قرار إنهاء مغامرة الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL بعد عشرة أشهر فقط من عرضهما للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر من العام 2019. من غير المعتاد بالنسبة للشركة التوقف عن بيع هواتفها الذكية الرائدة قبل نهاية العام، وجوجل نفسها إستمرت في بيع الأجيال السابقة من هواتفها الذكية لفترة طويلة بعد الإعلان عن الطرازات الجديدة.

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تم إطلاق سلسلة هواتف Google Pixel 4 Series بشكل محدود. بعد الإعلان الرسمي مباشرة، إتضح أن الهواتف لن تكون متاحة في العديد من الأسواق الرئيسية بما في ذلك الهند. في الواقع، كان الهاتفان متاحين فقط في ثلاثة عشر سوقًا حول العالم. وعلاوة على ذلك، واجه المراجعون والعملاء أيضًا العديد من المشاكل مع الجهازين، حيث إرتبط الهاتف Google Pixel 4 الصغير على وجه التحديد بعمر البطارية الضعيف.