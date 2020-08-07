هواتف OnePlus تحصل على ميزة حصرية جديدة في لعبة PUBG Mobile

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت لعبة PUBG Mobile الشهيرة على وضع جديد يتيح للاعبين تشغيل اللعبة بسرعة 90 إطار في الثانية، وهو الوضع الذي سيظهر لأول مرة فقط على أجهزة OnePlus محددة. هذا العرض الحصري سيكون ساري المفعول إبتداءً من الآن إلى غاية 6 سبتمبر قبل أن يشق طريقه إلى الأجهزة الأخرى.

سيدعم وضع التشغيل الجديد للعبة PUBG Mobile على OnePlus 7 Pro و OnePlus 7T و OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. لا شك أن الجميع لاحظ غياب الهاتف OnePlus Nord في القائمة على الرغم من توفره على شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. هذا أمر مفهوم لأن الهاتف OnePlus Nord يملك المعالج Snapdragon 765G بدلا من أحد معالجات كوالكوم الرائدة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بالقول : ” OnePlus قريبة جدًا من مجتمعها المتحمس للتكنولوجيا، لذلك نحن نعلم أن هواة الألعاب على الأجهزة المحمولة يبحثون عن تجربة غامرة أكثر وسلسة أكثر. هذا بالضبط ما نقدمه من خلال هذه التجربة الحصرية التي توفر سرعة 90 إطار في الثانية على لعبة PUBG Mobile التي تُعتبر إحدى الألعاب المحمولة الأكثر تحميلاً في العالم “.

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في شهر يونيو الماضي، كان لدى شركة OnePlus أيضًا صفقة حصرية مع لعبة Fortnite التي حصلت بدورها آنذاك على وضع 90 إطار في الثانية. كما هو الحال مع Fortnite، يُطلب من المستخدمين تشغيل معدل الإطارات العالي في إعدادات الرسوميات داخل لعبة PUBG Mobile أيضًا.