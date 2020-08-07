الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra يبدأن بتلقي أول تحديث لهما

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra قبل يومين فقط ولم يتم عرضهما للبيع حتى الآن، ولكنهما يتلقيان تحديثهما الأول بالفعل.
هذا التحديث يبلغ حجمه 500 ميجابايت. من غير الواضح بالضبط ما الذي يجلب هذا التحديث الجديد للهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra نظرًا لأن سجل التغييرات يقول بأنه يجلب معه فقط الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس، ولكن من المحتمل أن يكون هذا التحديث يجلب معه أيضًا تحسينات للأداء وإصلاح مجموعة من الأخطاء. وبطبيعة الحال، هناك إحتمال أن يتلقى معظم المستخدمين الأوائل هذا التحديث بمجرد إخراج هواتفهم الذكية الجديدة من العلبة.
عمومًا، في حالة إذا سمعت عن وصول الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra لأول مرة وترغب في معرفة المزيد عنهما، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.
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