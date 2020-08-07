شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسمح لموظفيه بالعمل من المنزل حتى يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك أنها ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى يوليو 2021، ويأتى ذلك بعد قرار شركة جوجل فى وقت سابق أنها ستسمح لموظفيها بالعمل عن بُعد حتى الصيف المقبل، وهو الأمر الذى دفع عملاق التواصل الاجتماعي للسير على نفس النهج خاصة في ظل الوضع الوبائي المستمر في العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيبلغ إجمالى عدد موظفي فيس بوك 48 ألف موظف يعملون حاليًا من المنزل، وقد أعلنت الشركة في وقت سابق أنها ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، وقال المتحدث باسم فيس بوك ، "بناءً على إرشادات من خبراء الصحة والحكومة، بالإضافة إلى القرارات المستمدة من مناقشاتنا الداخلية حول هذه الأمور، قررنا السماح للموظفين بمواصلة العمل التطوعي من المنزل حتى يوليو 2021.

وأضاف البيان "بالإضافة إلى ذلك، نمنح الموظفين 1000 دولار إضافية لاحتياجات المكاتب المنزلية"، وقال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك ، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، "الشيء الذي كان مفاجئًا بشكل إيجابي للناس هو أن الناس أكثر إنتاجية في العمل في المنزل مما كان يتوقعه الناس، اعتقد بعض الناس أن كل شيء سينهار فقط ، ولم يحدث ذلك، والكثير من الناس يقولون أنهم أصبحوا أكثر إنتاجية الآن".

وقد استأجر فيس بوك مؤخرًا جميع المساحات المكتبية في مبنى فارلي التاريخي ، وهو مكتب بريد سابق للفنون الجميلة عام 1912 في مانهاتن، فيما يمثل الاتفاق توسعًا كبيرًا في عمليات الشركة التجارية في المدينة، وقالت الشركتان في بيان إن فيس بوك وافق على استئجار 730 ألف قدم مربع في فارلي ، وهو مبنى يشغل كتلة مزدوجة واسعة تواجه نينث أفينيو عبر الشارع من ماديسون سكوير جاردن، من المتوقع افتتاح المساحة المؤجرة في مبنى فارلي في أواخر عام 2021.