مستخدمي OnePlus سيتمكنون من لعب PUBG بمعدل اطارات 90fps

هواتف OnePlus ستستطيع تشغيل لعبة PUBG على معدل اطارات عال لتصبح اول لعبة على الهواتف المحمولة التي تدعم معدل اطارات اعلى من 60fps و هذا جيد جدًا لمحبي الألعاب على الهواتف الذكية حيث ان هذه النقطة كانت تنقص الهواتف المحمولة بشكل كبير. و لكن انها تبدو اقرب بكثير. ماذا نعرف؟ و هل ستكون PUBG حصرية بمعدل الإطارات على OnePlus فقط؟ لنتناقش قليلًا

ماذا نعرف ؟

الشركة اكدت ان اللعبة صارت داعمة لمعدل الإطارات العال في بعض هواتفها

هواتف 8 و 8 Pro و 7T و 7T Pro و 7 Pro داعمة لمعدل الإطارات العال

هذا الخيار متاح و حصري لهواتف الشركة حتى اول سبتمبر

هواتف OnePlus و معدل الإطارات العال في PUBG

بعد فترة من التطوير اصبحت لعبة PUBG اول لعبة هواتف محمولة تدعم معدل الإطارات العال و ذلك بداية من هواتف OnePlus و بشكل حصري عليها حتى سبتمبر المقبل هذا سيعطيك تجربة لعب افضل من السابق. حيث ان اللعبة عندما تزداد في معدل الإطارات تزداد في سلاستها. و بالتالي فتجربة اللعب ستكون جيدة بشكل كبير. و هذا يعد اول استعمال صريح لمعدل التحديث العال في شاشات Android على الإطلاق. حيث انه لم يتواجد اي استعمال فعلي لهذه الشاشات حتى اليوم.

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الأجهزة الداعمة

كل اجهزة OnePlus داعمة لمعدل الإطارات العال في PUBG بشرط ان تكون الشاشات داعمة لمعدل التحديث العال. اي ان كل الهواتف من بعد 7 Pro ستدعم هذه الميزة. هواتف مثل Nord و عائلة OnePlus 6 لن تدعم هذه الميزة. و ذلك حتى الأول من سبتمبر. من بعد سبتمبر تنوي PUBG إطلاق هذه الميزة الى باقي الهواتف التي تدعم معدلات التحديث العال. مثل Galaxy S20 و عائلته و Galaxy Note 20 بنسختيه. و هواتف الألعاب من ASUS و ZTE و هواتف Pixel 4 و Realme 6 و غيرهم من الأجهزة الداعمة لمعدلات التحديث العال

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