شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوفر تسميات مميزة لحسابات المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة تويتر أنها ستضيف تسمية إلى حسابات المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام الحكومية، وذلك على غرار السياسات المماثلة فى كل من فيس بوك ويوتيوب.

وبحسب موقع engadget الأمريكي، فتقول شبكة تويتر إنها بدأت بـ"حسابات المسؤولين الحكوميين الرئيسيين، بما فى ذلك وزراء الخارجية والكيانات المؤسسية والسفراء والمتحدثون الرسميون والقادة الدبلوماسيين الرئيسيين"، وأن "التركيز ينصب على كبار المسؤولين والكيانات الذين هم الصوت الرسمي للدولة في الخارج . "

وفى البداية، ستغطى الملصقات فقط المسؤولين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، لكن تويتر يقول إنه يخطط لتوسيع الميزة لتشمل المزيد من البلدان في المستقبل، وتظهر التصنيفات، التى بدأت فى الظهور بالفعل، فى الملف الشخصي لكل حساب وفي كل تغريدة ترسلها.

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وبالنسبة لوسائل الإعلام التابعة للدولة، سيقوم تويتر بتسمية الحسابات الرسمية للمؤسسة الإعلامية ، وكذلك تلك التي تنتمى إلى "رؤساء التحرير / أو كبار موظفيهم"، فيما تعرف الشركة وسائل الإعلام الحكومية بأنها "منافذ حيث تمارس الدولة السيطرة على المحتوى التحريرى من خلال الموارد المالية والضغوط السياسية المباشرة أو غير المباشرة و / أو السيطرة على الإنتاج والتوزيع".

وبحسب المتحدث باسم تويتر، فإن حسابات سبوتنيك الروسية، وآر تي ، وشينخوا نيوز الصينية من بين المؤسسات الإعلامية التى سيتم تصنيفها. ورفض تقديم قائمة كاملة بالكيانات، وقالت تويتر في مدونتها "نعتقد أن للناس الحق فى معرفة متى يرتبط حساب وسائط بشكل مباشر أو غير مباشر بجهة فاعلة تابعة للدولة".

وقال موقع تويتر، إن الحسابات الشخصية لرؤساء الدول لن يتم تصنيفها نظرًا لوجود وعي عام بهؤلاء الأفراد، لكن يقوم موقع Twitter حاليًا بتسمية حسابات المرشحين الذين يتنافسون على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو الحاكم خلال دورة انتخابات 2020.