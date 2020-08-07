شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينحاز إنستجرام لترامب.. الترويج لهاشتاج سلبى عن بايدن وإخفائه لمنافسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فعندما بحث المستخدمون عن هاشتاجات متعلقة ببايدن، عُرض عليهم عدد من الخيارات، بما فى ذلك #creepyjoe و #joebidenpedophile، لكن الهاشتجات المماثلة اختفت عن المحتوى المتعلق بترامب.

واتصلت BuzzFeed News أولاً بالشركة المملوكة لـ Facebook بشأن هذه المشكلة، والتي قالت إنها ليست محاباة، لكنه خطأ ومنذ ذلك الحين أزالت جميع علامات التصنيف ذات الصلة من المنصة.

قال راكي وأين، المتحدث باسم انستجرام: "تسبب خطأ تقني في عدم عرض عدد من علامات التصنيف للهاشتجات ذات الصلة"، مضيفا "لقد قمنا بتعطيل هذه الميزة أثناء التحقيق".

وعندما يبحث المستخدم فى انستجرام باستخدام هاشتاج، يتم تقديم "علامات التصنيف ذات الصلة" لإرشاده إلى محتوى مماثل، وهنا نشأت المشكلة.

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شاركت TTP النتائج التى توصلت إليها مع BuzzFeed News ، والتى اتصلت بإنستجرام لإجراء مزيد من التحقيق، ونظرت TTP فى الهاشتجات لـ 20 مصطلحًا شائعًا مرتبطًا بترامب وبايدن.

نتج عن البحث تعطيل علامات التصنيف ذات الصلة بالرئيس، لكنه أدرج عددًا من العلامات ذات الصلة، بعضها مبتذلة، للمرشح الديمقراطي.

وقالت كاتي بول مديرة مشروع الشفافية التقنية "ما رأيناه مع علامات التصنيف ذات الصلة مع بايدن هو أن هناك الكثير من الهاشتجات السلبية، ويبدو أنه يفيد الرئيس ترامب".

وأضافت بول، أنه نظرًا لعدم عرض علامات التصنيف ذات الصلة لعدد من العبارات المتعلقة بترامب، فإنه يزيل أيضًا أي احتمال لربط هاشتجات باسمه أو بشعارات حملته".

ولم يقدم إنستجرام بعد تفاصيل بشأن مصدر "الخطأ" أو لماذا وكيف كان يؤثر فقط على علامات تصنيف معينة دون غيرها.