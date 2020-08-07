شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق إنتل وتسريب 20 جيجا بايت من الوثائق الداخلية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحد السيرفرات التابعة لشركة إنتل لعملية اختراق أدت إلى سرقة كمية ضخمة من المستندات الرسمية السرية التى تعود للشركة وتضم أسرارا تجارية، والتى تم نشرها عبر الإنترنت، حيث نشر مهندس سويسرى يعرف بـ Till Kottmann بعض المستندات التى تخصّ الشركة وادعى أنه حصل عليها من المخترق، وأضاف أن العملية حصلت فى مايو الماضى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فوفقا للمهندس السويسرى فإن الدفعة الأولى من المستندات المسربة يبلغ حجمها 20 جيجابايت، وأغلبها تحمل طابع السرية وتحت تقييد عدم الإفصاح عن المعلومات، حيث تعتبرها إنتل أسرارا تجارية، فيما اطلع موقع ZDNet على محتوى المستندات المسربة والمنشورة عبر خدمة التخزين السحابي Mega على عينة من تلك المستندات، وقد أكد أنها تضم معلومات تخص تصميم المعالجات والشفرات المصدرية لها.

كما تتضمن الوثائق المسربة شفرات برمجية لتعامل BIOS مع المعالجات وحتى شفرات نموذجية لمعالجات Kaby Lake بالإضافة إلى شفرة أداة schematics الخاصة بمعالجات Tiger Lake التي لم تطلقها إنتل بعد، وعلى ما يبدو أن هذه المستندات التى حصل عليها الهاكرز مستندات حساسة للغاية حول منتجات الشركة، إلا أنها لا تضم أي بيانات شخصية عن موظفيها أو عملائها.

على الجانب الآخر رفضت شركة إنتل ادعاءات أنها تعرضت للاختراق من قبل قراصنة تمكنوا من الوصول إلى سيرفر CDN تديره شركة Akami العريقة لم تتم حمايته بشكل صحيح، حيث تقول أن المستندات تم تسريبها بواسطة شخص قادر على الوصول إلى مركز الموارد والتصميم، وهي بوابة على الويب تتيح لشركاء إنتل الوصول للمستندات التقنية السرية الخاصة بمعالجاتها.