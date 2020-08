سعر و مواصفات Samsung Galaxy Note 20 – مميزات و عيوب سامسونج جالاكسي نوت 20

الشبكة التقنية GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G الاعلان تاريخ الاعلان اغسطس 2020 الحاله سيتوفر للبيع في 21 اغسطس 2020 الأبعاد والوزن الأبعاد 161.6×75.2×8.3 ملليمتر الوزن 192 جرام الخامات واجهة زجاجية مع اطار من الألمونيوم و ظهر بلاستيكي الشريحة يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM الشاشه النوع Super AMOLED Plus الحجم 6.7 بوصة الدقه 1080×2400 الحماية Corning Gorilla Glass Victus النظام نظام التشغيل Android 10 بواجهة One UI 2.5 الرقاقه Samsung Exynos 990 للنسخة العالمية او Qualcomm Snapdragon 865 Plus لنسخة الولايات المتحدة الأمريكية المعالج ثماني النواة (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) للنسخة العالمية او (1x3.0 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) لنسخة الولايات المتحدة الأمريكية الشاشه Mali-G77 MP11 للنسخة العالمية او Adreno 650 لنسخة الولايات المتحدة الأمريكية المساحة الذاكره الخارجية لا يوجد الذاكرة 128GB/8GB او 256GB/8GB الكاميرا الرئيسية العدد ثلاثية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 مع كاميرا Telephoto بدقة 64MP و فتحة عدسة f/2.0 و كاميرا Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 المميزات LED flash, auto-HDR, panorama تصوير الفيديو [email protected] [email protected] /60fps, [email protected] /60/240fps, [email protected] , HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS الكاميرا الأمامية العدد وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 المميزات Dual video call, Auto-HDR تصوير الفيديو [email protected] /60fps, [email protected] الكاميرا الأمامية الصوت سماعات Stereo مخرج سماعه لا يوجد معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX gps A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO nfc متوفر radio متوفر لنسخة الولايات المتحدة الأمريكية فقط usb 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go اضافات مستشعر Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer البطارية البطارية والشحن بطارية بسعة 4300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 25Watt ايضا الوان الأخضر و البرونزي و الأسود الموديلات --