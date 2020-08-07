Xiaomi Mi 10 Pro Plus سيصل للأسواق العالمية تحت إسم Xiaomi Mi 10 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع المقبل، ستحتفل شركة Xiaomi بمرور عقد على إطلاق أول هاتف ذكي لها من خلال الإعلان عن هاتفين جديدين كان يُعتقد سابقًا أنهما سيحملان الأسماء Xiaomi Mi 10 Pro Plus و Xiaomi Redmi K30 Extreme Commemorative Edition.
اليوم، قام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، السيد Lei Jun برفع الستار قليلاً عن الهاتف الأول كاشفًا أنه سيحمل في الواقع إسم Xiaomi Mi 10 Ultra خارج الصين، في حين سيحمل إسم Xiaomi Mi 10 Supreme Edition في الصين.
كشف المسؤول التنفيذي أيضًا عن المزيد من التفاصيل حول الهاتف القادم مثل موعد الإطلاق والإصدارات. ما يمكننا إستنتاجه بالنظر إلى معرفتنا الضعيفة باللغة الصينية هو أنه ستكون هناك نسختان من الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra.
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