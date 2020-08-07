الهاتف Galaxy Note 20 يحصل على اللون الأحمر في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy Note 20 من شركة سامسونج يأتي رسميًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والرمادي والنحاسي. حسنًا، يبدو أن السوق الكوري الجنوبي سيحصل على معاملة خاصة من خلال إطلاق الهاتف Galaxy Note 20 5G حصرًا هناك باللون الأحمر.

النسخة الحمراء من الهاتف Galaxy Note 20 5G تحتوي على خلفية حمراء زاهية وقلم S Pen متوهج كما هو معتاد هذه الأيام. هناك أيضًا خلفية مخصصة لهذا الهاتف، وهي حصرية لشركة الإتصالات الكورية الجنوبية Korea Telecom، على الرغم من أننا نتوقع أن تصل هذه النسخة الحمراء من الهاتف Galaxy Note 20 إلى الأسواق العالمية في نهاية المطاف.

من الداخل، ستضم النسخة الجديدة نفس المواصفات التقنية الموجودة في النسخة الحالية من Galaxy Note 20. وللتذكير، هذا الهاتف يضم شاشة +Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة 1080×2400 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها.





في الخلف، يضم الهاتف Galaxy Note 20 ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تضم عدسة بفتحة 1.8 وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية التي تضم عدسة بفتحة 2.2 وبدقة 64 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي ستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K، في حين ستكون الكاميرا المقربة قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×3 وتقريب رقمي يصل إلى ×30.

في الداخل، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا والهند والمعالج +Snapdragon 865 في بقية أنحاء العالم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB8 من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وفيما يخص البرمجيات، يأتي الهاتف Galaxy Note 20 بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

الهاتف Galaxy Note 20 يضم كذلك بطارية بسعة 4300mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ويضم مكبرين للصوت.

نسخة 4G من الهاتف Galaxy Note 20 تٌكلف إبتداء من 950 يورو، بينما تُكلف نسخة 5G إبتداءً من 1023 يورو.