تحديث جديد للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro يجلب معه الدعم لسماعات OnePlus Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإصدار تحديثات OxygenOS للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في الشهر الماضي والذي جلب معه الدعم لسماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds لهذين الهاتفين. بعد ذلك في الأسبوع الماضي، قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث مماثل نوعًا ما للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T. والآن، قررت شركة OnePlus إصدار تحديث جديد للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro.

هذا التحديث يحمل الإصدار OxygenOS 10.0.7 في أوروبا والإصدار OxygenOS 10.3.4 في الهند وبقية الأسواق العالمية. وبغض النظر عن إضافة الدعم لسماعات OnePlus Buds، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، وإضافة العديد من الستايلات للساعة، وإصلاح خلل النقر مرتين على الشاشة لإيقاظ الهاتف. وإلى جانب ذلك، فهذا التحديث الجديد يعمل كذلك على تحسين وضع القراءة، وتحسين أداء وإستقرار الشبكة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.