شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لإطلاق قمرين جديدين للأرصاد الجوية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة شينخوا الصينية أن بلادها تخطط لإطلاق قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض عام 2021، وأشارت الوكالة إلى أن قمر Fengyun-3E الذى سينضم إلى مجموعة أجهزة الأرصاد الجوية الصينية التى تعمل فى مدارات الأرض سيكون خامس قمر من سلسلة أقمار Fengyun-3 الصينية، وسيساهم فى تحسين دقة التنبؤ بحالة الطقس العالمية، وأوضحت أن آخر قمر من هذه السلسلة كانت الصين أطلقته فى نوفمبر 2017.

أما قمر Fengyun-4B الذى يخطط لإطلاقه العام المقبل أيضا فسيكون ثانى أقمار Fengyun-4 الصينية التى ستعمل فى مدارات ثابتة حول الأرض، ويعتبر بمثابة قمر محدث ومطور من أقمار الأرصاد الجوية الصينية، وأوضحت الوكالة أن الصين كانت قد أطلقت قمرا Fengyun-4A من نفس الفئة فى ديسمبر 2016، وحتى اليوم نجحت فى إطلاق 17 قمرا من أقمار Fengyun إلى مدارات الأرض.

وتعمل الصين منذ سنوات على تطوير برنامجها الوطنى للفضاء، وتطوير الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات والملاحة والأرصاد الجوية، كما تعمل على مشاريع لتطوير تقنيات لاستكشاف القمر، ونجحت أيضا فى 6 أغسطس الجارى فى إطلاق قمرين إلى مدارات الأرض، هما قمر Gaofen-9-04 لاستشعار الأرض عن بعد، وقمر Qinghua للبحوث العلمية.