شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يعلن مزايا جديدة لتشجيع مستخدميه الشباب على التصويت بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق Snapchat عن إضافة مزايا جديدة تهدف إلى مساعدة مستخدميه الشباب على التسجيل للتصويت فى انتخابات 2020 الأمريكية القادمة فى نوفمبر، إذ قال متحدث باسم الشركة Business Insider فى رسالة بريد إلكترونى إن الشركة ستطرح أربع ميزات، الأولى هى "التسجيل المصغر" ، والتى ستسمح للمستخدمين بالتسجيل للتصويت مباشرة فى التطبيق.

وكانت الشركة قد دخلت فى السابق فى شراكة مع Democracy Works لطرح أداة TurboVote التى استخدمها 450،000 شخص للتسجيل فى منتصف العام 2018 ، حسب تقرير أكسيوس، ومن بين هؤلاء، خرج 57٪ للتصويت وفقًا للشركة، وستقوم الأداة أيضًا بتتبع ومراقبة عدد مستخدمى Snapchat الذين سجلوا للتصويت فى التطبيق.

سيكون هناك أيضًا دليل لتوجيه المستخدمين من خلال كيفية التصويت عبر البريد، وكيفية الإدلاء بأصواتهم، وكيفية التسجيل، كما سيتضمن موارد من منظمات مختلفة مثل NAACP و ACLU و Democracy Works .

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، ستطرح الشركة أداة أخرى بالشراكة مع BallotReady ستساعد المستخدمين على الاستعداد ليوم التصويت الفعلى من خلال مساعدتهم فى تحديد ما إذا كان ينبغى عليهم التصويت عبر البريد أو شخصيًا نظرًا لوباء COVID-19 واحتياطاته.

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وأخيرًا سيقدم Snapchat للمستخدمين قائمة تحقق ستذكرهم بكل ما يحتاجون إلى القيام به للتسجيل للتصويت، ووفقًا لمتحدث باسم الشركة، فإن "قائمة التحقق من الناخبين" كانت أيضًا جزءًا رئيسيًا من تسجيل آلاف المستخدمين فى عام 2018، وستنشر الأدوات فى سبتمبر، وفقًا لـ Axios.

يحتوى Snapchat على قاعدة واسعة من مستخدميه المراهقين والشباب، وهى مجموعة ديموغرافية تضم العديد من الأشخاص الذين تحولوا حديثًا إلى 18 عامًا، وكانت الأجيال الشابة تقليديا أقل قدرة على التصويت فى الانتخابات الأمريكية.

وقد تجعل آثار الوباء التصويت فى الانتخابات المقبلة أكثر صعوبة، إذ أبلغت جريس بانيتا من Business Insider سابقًا عن طرق التحضير لانتخابات نوفمبر 2020 ، بما فى ذلك طلب الاقتراع بالبريد فى وقت مبكر.