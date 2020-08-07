شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون أداة جديدة تجرى تغييرات على الصور لحمايتها من التلاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم باحثون أداة لتعديل الصور تعمل على إجراء تغييرات طفيفة على مستوى البكسل تشوه الصور بما فيه الكفاية بحيث لا يمكن استخدامها من قبل برامج التعرف على الصور عبر الإنترنت - ويدعون أنها فعالة بنسبة 100٪، أطلق على هذه الأداة اسم Fawkes تكريمًا لقناع "V for Vendetta" ، وهو عبارة عن مجموعة خوارزمية وبرمجيات "تحجب" الصور لخداع الأنظمة، مثل إضافة قناع غير مرئى إلى وجهك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، شارك باحثون من SANLab فى جامعة شيكاغو فى بيان: "قد يكون من المفاجئ أن يعلم البعض أننا بدأنا مشروع Fawkes قبل فترة من الوقت قبل مقال New York Times الذى وصف Clearview.ai فى فبراير 2020".

وأضافوا: "تم تصميم Fawkes لرفع تكاليف بناء وصيانة نماذج دقيقة بشكل كبير للتعرف على الوجه على نطاق واسع، وإذا تمكنا من تقليل دقة هذه النماذج لجعلها غير موثوقة، أو أجبرت مالكى النموذج على دفع تكاليف كبيرة لكل شخص للحفاظ على الدقة، فسننجح إلى حد كبير."

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قناع "V for Vendetta '' هو تمويه شعبى بين الناشطين والمجهولين، وكان وجه العديد من المتظاهرين خلال حركة احتلال نيويورك فى عام 2011.

يلتقط Fawkes صورة ويُجرى تغييرات صغيرة على مستوى البكسل لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة - وهى عملية تسمى "إخفاء الصورة"، ويقوم المستخدمون بتحميل صورة إلى البرنامج ويقوم النظام بإجراء التعديلات فى بضع دقائق فقط.