تكنولوجيا: تعرف على القائمة الكاملة لألعاب Xbox Game Pass القادمة خلال أغسطس الجارى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن قائمة الألعاب القادمة لخدمة Xbox Game Pass فى شهر أغسطس والقائمة التى تغادر الخدمة، فكعادة كل شهر، تقوم Xbox بإضافة ألعاب جديدة لخدمة Xbox Game Pass للعب عبر منصات Xbox One أو الـ PC وتزيل البعض أيضاً، بحسب ما نشرته إكس بوكس على موقعها الرسمي:





قائمة الالعاب الجديدة:

لعبة Darksiders Genesis (قادمة اليوم لـ Xbox One)

لعبة It Lurks Below (قادمة اليوم لـ PC و Xbox One)

لعبة Trailmakers ( قادمة اليوم لـ Xbox One والـ PC)

لعبة Undermine (متوفرة اليوم لـ Xbox One والـ PC)

لعبة Xeno Crisis (متوفرة اليوم لـ Xbox One مع PC)

لعبة Final Fantasy VII الأصلية (قادمة فى 13 أغسطس للـ Xbox One والـ PC).

لعبة The Dark Pictures Man of Medan (قادمة اليوم لـ Xbox One فقط)

وفيما يتعلق بالألعاب التى ستغادر الخدمة قريباً وتحديد فى يوم 14 أغسطس فهى تشمل:

Devil May Cry 5

Kingdom Come: Deliverance

Space Hulk: Tactics

Where the Water Tastes Like Wine

Yoku’s Island Express