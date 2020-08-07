شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يفتتح أول مركز بيانات أوروبى فى أيرلندا باستثمار 499 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تطبيق TikTok الشهير للفيديو القصير، المملوك لشركة ByteDance الصينية، إنه يخطط لافتتاح أول مركز بيانات أوروبي في أيرلندا باستثمار حوالي 420 مليون يورو (499 مليون دولار)، وتأتى هذه الخطوة في ظل انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مخاطر الأمن القومي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيجري TikTok محادثات مع مايكروسوفت بشأن بيع عملياتها في الولايات المتحدة، وقال ترامب إنه سيحظر الخدمة في الولايات المتحدة في 15 سبتمبر إذا لم يكن هناك بيع، فيما كتب رولاند كلوتييه، الرئيس العالمي لأمن المعلومات في TikTok، في منشور مدونة التطبيق الرسمية، أن مركز البيانات في أيرلندا سيوفر مئات الوظائف الجديدة، ويتيح وقت تحميل أسرع ويخزن بيانات المستخدم الأوروبي بأمان.

وقال كلوتييه: "يشير مركز البيانات هذا إلى التزامنا طويل الأمد تجاه أيرلندا ونتوقع افتتاح مركز البيانات وتشغيله بحلول أوائل عام 2022"، فيما تعد أيرلندا واحدة من أكبر محاور أوروبا لمراكز البيانات وتستضيف عمليات لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل Amazon وFacebook وAlphabet Inc's Google، وقالت ByteDance يوم الاثنين إنها تدرس نقل مقر TikTok إلى الخارج، بعد تقرير إعلامي بريطاني بأن الوحدة يمكن أن تنتقل إلى لندن.