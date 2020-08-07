شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكافئ الباحثين الأمنيين بـ13.7 مليون دولار العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مايكروسوفت عبر برنامج المكافآت التابع لها Microsoft Bug Bounty ما يصل إلى 13.7 مليون دولار للباحثين الأمنيين في الأشهر الـ 12 الماضية، ففي عام 2015 ، أعلنت مايكروسوفت لأول مرة عن برنامج Microsoft Bug Bounty، ومع إطلاق البرنامج ، بدأت الشركة في تقديم مدفوعات مباشرة مقابل الإبلاغ عن أنواع معينة من الثغرات وتقنيات الاستغلال.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فعلى مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، دفعت الشركة نحو 13.7 مليون دولار كمكافآت لباحثي الأمان، وهذا هو أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ 4.4 مليون دولار الذي منحته مايكروسوفت خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفي الـ 12 شهرًا الماضية ، أعلنت مايكروسوفت عن 6 برامج مكافأة جديدة ومنحتين بحثيتين جديدتين، اجتذبت أكثر من 1000 تقرير مؤهل من أكثر من 300 باحث في 6 قارات.

وقالت مايكروسوفت: "شكرا لجميع من شاركوا أبحاثهم مع مايكروسوفت هذا العام، وعلى مشاركتهم في برامج Microsoft Bounty، وقد أصبح الملايين من العملاء والنظام البيئي الأوسع أكثر أمانًا بفضل جهودهم"، وفي الوقت الحالي، تقدم Microsoft برامج المكافآت للخدمات التالية:

Microsoft Azure

Microsoft Identity

Xbox

Microsoft Online Services

Microsoft Azure DevOps Services

Microsoft Dynamics 365

Microsoft .NET Core and ASP.NET Core

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Microsoft Hyper-V

Microsoft Windows Insider Preview

Windows Defender Application Guard

Microsoft Edge (Chromium-based)

Microsoft Edge (EdgeHTML) on Windows Insider Preview

Office Insider

ElectionGuard

Mitigation Bypass and Bounty for Defense

Grant: Microsoft Identity