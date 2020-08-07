ثغرة في Microsoft Office تتيح للقراصنة الإستيلاء على حواسيب Mac

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى النصائح التي يتم الإستغناء عنها بشكل عام لمنع تعرض الحاسوب الخاص بك للبرمجيات الضارة أو حصان طروادة هي ببساطة عدم تحميل أي مرفقات تحصل عليها في الرسائل الإلكترونية التي تصلك من مصادر لا تعرفها. ومع ذلك، قد تبدو هذه المرفقات أحيانًا غير خبيثة، مثل ملفات Word و Excel.

ومع ذلك، يبدو أنه وفقا للقرصان السابق في وكالة الأمن القومي، السيد Patrick Wardle، فقد إكتشف خللاً يتيح للقراصنة الإستيلاء على حاسوب Mac الخاص بك عن طريق نقر المستخدم مرتين وفتح ملف Microsoft Office. يعمل هذا الإختراق في الواقع على تجميع عدة ثغرات أمنية لينجح، إحدى هذه الثغرات تشمل إستخدام تنسيق ملف قديم.

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ومع ذلك، كما أوضح Patrick Wardle، فإن هذا ليس بالضرورة إختراقًا سهلاً لأنه يتطلب من المستخدم تسجيل الدخول إلى Mac الخاص به في مناسبتين منفصلتين، حيث ستؤدي كل مناسبة إلى خطوة مختلفة في العملية، ولكنه يعتقد أنه نظرًا لأنه يمكن توزيع هذا الإختراق بسهولة، فهناك فرصة أن يسقط بضعة أشخاص في الفخ.

الخبر السار هو أنه إذا كنت تستخدم Microsoft Office على حاسوب Mac الخاص بك، فقد عالجت كل من آبل ومايكروسوفت منذ ذلك الحين الخلل في الإصدارات الأحدث من نظام MacOS وحزمة Office For Mac على التوالي، لذا تأكد من حصولك على الإصدارات الأحدث إذا كنت لا ترغب في تعريض نفسك للخطر.