إنستاجرام تُطلق رسميًا ميزة Reels على الصعيد العالمي للتنافس بقوة مع TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، مصير منصة TikTok معلق في الميزان. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سعى سابقًا إلى حظر التطبيق تمامًا، ولكن في وقت لاحق قرر تغيير رأيه قليلاً حيث منح التطبيق 45 يومًا للبحث عن مشتر من الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ نفسه. آخر ما سمعناه هو أن شركة مايكروسوفت مهتمة من بين شركات أخرى بالإستحواذ على التطبيق.

بينما ننتظر لنرى ما سيحدث، في هذه الأثناء يبدو أن إنستاجرام تستعد لملء هذا الفراغ المحتمل حيث أعلنت عن ميزة منافسة لتطبيق TikTok تُدعى Reels. في الواقع، تم إطلاق هذه الميزة في العام 2019، ولكنها كانت متاحة في عدد قليل من البلدان. ومع ذلك، أعلنت إنستاجرام الآن أن ميزة Reels ستكون متاحة الآن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

على الرغم من أن TikTok راسخة جدًا في هذا المجال، فإن إنستاجرام لديها مجموعتها الخاصة من المستخدمين المخلصين أيضًا. وأضف إلى ذلك أن ميزة Reels مدمجة في تطبيق إنستاجرام نفسه مما يعني أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى تحميل تطبيق جديد للبدء بإستخدام Reels، مما قد يساعد في تعزيز معدل تبني هذه الميزة. حققت إنستاجرام نجاحًا كبيرًا مع العديد من الميزات ” المستعارة ” مثل ميزة القصص، لذلك ربما يمكن للشركة أن تنجح في ذلك مع Reels.

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كما قلنا سابقًا، الميزة متاحة الآن للإستخدام، لذلك إذا كنت تريد البدء بإستخدام Reels، فما عليك سوى فتح تطبيق إنستاجرام، وإنتقل إلى واجهة الكاميرا وقم بإختيار Reels، وبعد ذلك أتحفنا بإبداعاتك.