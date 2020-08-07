Oppo Find X2 Pro يتربع الآن على عرش قائمة أسرع هواتف الأندرويد على منصة AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر يوليو الماضي. المثير للإهتمام أن جميع الهواتف الذكية المدرجة في هذه القائمة تعمل بالمعالج Snapdragon 865 التابع لشركة كوالكوم مما يؤكد من جديد هيمنة شركة كوالكوم على سوق معالجات الهواتف الذكية الرائدة.

كما تلاحظون، الهاتف Oppo Find X2 Pro يأتي في المرتبة الأولى برصيد 613048 نقطة. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف Oppo Find X2 والذي حصد 606490 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف Redmi K30 Pro برصيد 60601706 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من Xiaomi Mi 10 Pro و Vivo iQOO Neo 3 و Oppo Ace 2 و +Vivo X50 Pro و Realme X50 Pro 5G و Meizu 17 Pro و Vivo iQOO 3.

في معظم المراجعات الخاصة بالهاتف Oppo Find X2 Pro، تم الإشادة بالأداء الممتاز، والإدارة المثالية للحرارة، والفضل في ذلك يعود إلى إستخدام المعالج Snapdragon 865، والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.0، والذاكرة العشوائية LPDDR5. ويعود الفضل في ذلك أيضًا إلى تكامل نظام التشغيل بعمق مع العتاد المستخدم في الهاتف.