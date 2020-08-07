Honor ستأتي لمعرض IFA 2020، وستكشف عن عدة منتجات ستجعل ” حياتك أكثر ذكاءً “

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يُقام معرض IFA 2020 في العاصمة الألمانية برلين في هيئة جديدة هذا العام بين 3 سبتمبر و 5 سبتمبر، وتتبنى العديد من الشركات فكرة إجراء أحداث فعلية مرة أخرى. لدينا بالفعل تأكيد بحضور Realme، واليوم تلقينا بيانًا صحفيًا يقول أن شركة Honor ستعقد أيضًا مؤتمرًا صحفيًا في معرض IFA 2020 في اليوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل.

سيكون موضوع العرض التقديمي ” توسيع حياتك الذكية “، حيث ستقدم شركة Honor مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأساور الذكية والحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية، بينما تحتوي الصورة أيضًا على هاتف.

الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية التي أكدت حضورها إلى معرض IFA 2020 هي LG و TCL و Huawei، وجميعها ستعقد مؤتمراتها في اليوم الأول. سيتم إستضافة الكلمة الإفتتاحية من قبل شركة كوالكوم حيث قد نسمع المزيد عن خارطة طريق الشركة في سوق الرقاقات والمعالجات خلال الربع الرابع من هذا العام.

لطالما كان هذا الحدث كبيرًا في السنوات الماضية، فقد كانت كبرى الشركات التقنية تحظر بشغف كبير إلى هذا المعرض، ولكن جائحة COVID-19 منعت العديد من الشركات البارزة من الحضور بسبب الوضع الصحي وقيود السفر، مما دفع هذه الشركات لتقرر الإعلان عن منتجاتها محليًا بدلا من الكشف عنها على الصعيد العالمي.