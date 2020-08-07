جوجل تعمل على هاتف جديد يضم شاشة بحجم 6.67 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz

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فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بالتشويق للهاتفين Google Pixel 5 5G و Google Pixel 4a 5G دون الكشف عن الكثير من المعلومات عنهما. من المفترض أن يكون Google Pixel 4a 5G مشابهًا جدًا للهاتف Google Pixel 4a الذي أعلنت عنه قبل يومين مع شاشة بحجم 5.81 إنش. الصور الحاسوبية للهاتف Google Pixel 5 تعرض لنا هذا الأخير مع شاشة بحجم 5.78 إنش، ولكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي.
الآن يقول Ross Young والذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الصادقة في الماضي أن شركة جوجل ستقوم بتوريد شاشات بحجم 6.67 إنش من Samsung Display و BOE. هذا يعني أن شركة جوجل تعمل على هاتف ذكي جديد تمامًا لم تشوق له حتى الآن.
ظهرت الصور الحاسوبية للهاتف Google Pixel 5 XL في أوائل شهر يوليو الماضي، ولكن تلك الصور كانت تعرض لنا الهاتف مع شاشة بحجم 6.12 إنش. لم نسمع الكثير عن الهاتف Google Pixel 5 XL منذ ذلك الحين، لذا فإن مصير هذا الهاتف غير مؤكد. هناك أيضًا Google Pixel 5a قيد التطوير، ولكن لا توجد معلومات حول حجم الشاشة حتى الآن.
نشك في أن الهاتف المعني سيكون ضمن تشكيلة Google Pixel a Series لأن هذا سيكون أول هاتف من جوجل يضم شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. ولحد الآن، تملك شركة جوجل هاتفين فقط بمعدل تحديث عالي، وهما Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL اللذان يضمان شاشات بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.
بالحديث عن Google Pixel 4 XL، هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.3 إنش كما هو الحال في الهاتف Google Pixel 3 XL، لذلك سيكون هذا الطراز الجديد أكبر هاتف من شركة جوجل.
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