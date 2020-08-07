النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro تبدأ رسميًا بتلقي ثاني تحديث لها

فاطمة أيت طالب - دبي - النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro والتي بدأت شركة Oppo بعرضها للبيع يوم أمس تتلقى الآن ثاني تحديث لها. التحديث الأول والذي تم إطلاقه قبل 31 يوليو جلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو. الآن، بدأت شركة Oppo بإصدار التحديث الثاني للنسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro، وهو التحديث الذي يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، هذا التحديث الجديد والذي يحمل البنية رقم CPH2109_11_A.15 يجلب معه كذلك تحسينات لتأثيرات الكاميرا ولإستقرار نظام التشغيل، كما أنه يُحسن إستقرار وأداء الشبكة، فضلا عن أداء وجودة المكالمات الهاتفية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث متوفر حاليًا في الهند، ولكنه من المفترض أن يصل إلى بقية أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.