شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إيقاف تشغيل التصحيح التلقائى فى هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحب المستخدمون ميزة التصحيح التلقائي في هواتف أيفون وأجهزة أيباد، ونتيجة لذلك، يتم تمكين ميزة التصحيح التلقائي بشكل افتراضي وتعمل بشكل جيد، ومع ذلك، تعاني ميزة التصحيح التلقائي مع الكلمات المعقدة والغريبة، وتعمل بشكل خاطئ تمامًا، لذلك إذا كان هاتف آيفون لديك يغير كلمة ما إلى شيء لم تكن تنوي كتابته على الإطلاق، فإليك ثلاث طرق لمنع أو إيقاف التصحيح التلقائي على هواتف آيفون وأجهزة أيباد.

كيفية إيقاف ميزة التصحيح التلقائي لكلمات معينة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد: افتح تطبيق الإعدادات واضغط على عام.

اضغط على لوحة المفاتيح، وفي الشاشة التالية انقر فوق استبدال النص.

اضغط على أيقونة الجمع (+).

في حقلي العبارة والاختصار، اكتب الكلمة ذاتها التي يتم تصحيحها بشكل خاطئ، واضغط على حفظ.

ستضمن هذه العملية عند كتابة الكلمة الأصلية عدم تصحيحها تلقائيًا إلى شيء آخر، وباستخدام هذه الميزة، يمكنك إنشاء اختصارات نصية تتيح لك كتابة جملة أو عبارة باستخدام بعض الحروف الهجائية.

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كيفية إيقاف تشغيل ميزة التصحيح: إذا كنت لا تريد إدخال كلمات على حدة في استبدال النص، فيمكنك إيقاف ميزة التصحيح تمامًا. إليك كيفية فعل ذلك:

افتح تطبيق الإعدادات واضغط على عام.

اضغط على لوحة المفاتيح.

أوقف تشغيل مفتاح التصحيح.

الآن لن تقوم لوحة مفاتيح هاتف آيفون بتغيير أو تصحيح أي كلمة تلقائيًا، سواء كانت مكتوبة بالخطأ أو كانت كلمة غير مهذبة،

أما إذا كانت ميزة التصحيح ضرورية بالنسبة لك، فاتبع الخطوات المذكورة أعلاه ذاتها لإعادة تمكين هذا الخيار، حيث يمكنك استخدام هذه الحيلة "إيقاف التصحيح أو تشغيله" في أي وقت تحتاج فيه لمنع لوحة المفاتيح من تبديل الكلمات تلقائيًا.