شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختفاء الرسائل أهمها.. مزايا جديدة قادمة لتطبيق واتس آب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الأسبوع الماضي أفاد موقع WABetaInfo أن ميزة اختفاء الرسائل على واتس آب التي كانت قيد التطوير منذ فترة طويلة قد يتم طرحها تحت مسمى "Expiring Messages"، وكشف أيضًا كيفية عمل الميزة، إلا أن تقريرا جديدا الآن يشير إلى أنه في إصدار واتس آب beta من التطبيق 2.20.197.10، قام واتس آب بتحسين واجهة المستخدم بشكل أكبر مما يجعل المزيد من التفاصيل واضحة حول هذه الميزة القادمة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيدعي التقرير أنه بمجرد طرح هذه الميزة، سيتمكن أي مستخدم من تشغيل أو إيقاف تشغيل الرسائل منتهية الصلاحية في الدردشات، ولكن بالنسبة للمحادثات الجماعية، سيكون لدى المسؤولين فقط الخيار.

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وإذا تم في أي وقت مشاركة ملف وسائط عند تشغيل ميزة الرسائل منتهية الصلاحية، فستنتهي صلاحية هذا الملف من الدردشة أيضًا، ومع ذلك، قد يتم حفظه في هاتف المرسل والمستقبل وفقًا لإعدادات الوسائط الخاصة به على واتس آب، وعلاوة على ذلك، عندما يقوم المستخدمين بتمكين ميزة الرسائل المنتهية الصلاحية، فلن تتأثر رسائلهم التي تم تبادلها مسبقًا عند تعطيلها.

وهذا يعني أن جميع الرسائل السابقة ستستمر في الظهور في الدردشة حتى إذا تم تمكين الميزة وسيتم تطبيقها على الرسائل التي يتم تبادلها فقط بعد تمكين الميزة، وأخيرًا، مثل الرسائل القياسية الأخرى التي يتم تبادلها على واتس آب، سيتم أيضًا تشفير الرسائل منتهية الصلاحية من طرف إلى طرف.

ووفقًا للتقرير، نظرًا لأن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، فقد لا يراها مستخدمو الإصدار التجريبي حتى الآن.