انطباعات Samsung Galaxy Z Fold 2 و مميزاته و العيوب

Samsung Galaxy Z Fold 2 قد تم الإعلان عنه رسميًا من قبل شركة سامسونج في مؤتمر Galaxy Unpacked 2020 الذي انعقد على الإنترنت يوم الحامس من اغسطس لعام 2020. الهاتف القابل للطي المميز. و الذي هو احد افضل الهواتف التي يمكنك التفكير في شرائها حقيقة لما يملك من مقومات و مميزات تجعله ممتازًا للشراء. الهاتف تم الإعلان عنه فقط لكنه لم يصدر في الأسواق بعد. فلذلك هذا مقالنا عن انطباعاتنا الأولية عن الهاتف. فأكمل القراءة

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 2

المعالح Qualcomm Snapdragon 865 Plus الشاشة الشاشة الخارجية من نوع Super AMOLED بحجم 6.23 بوصة بدقة 816×2260 الشاشة الداخلية قابلة للطي من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بحجم 7.6 بوصة و بدقة 1768×2208 و معدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرات الامامية كاميرا الشاشة الخارجية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 كاميرا الشاشة الداخلية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 Advertisements البطارية بطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 25Watt و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 11Watt

مميزات Samsung Galaxy Z Fold 2

الشاشة

لا تنظر للشاشة الخارجية انها ميزة لأنها شاشة عادية جدًا لا شئ مميز بها. لكن الشاشة الداخلية هي كل شئ. شاشة قابلة للطي. من نوع Dynamic AMOLED القابلة للطي. و بمعدل تحديث 120Hz. و بدقة اعلى من FHD+ فشاشة هذا الهاتف مثالية. الشاشة الجيدة مناسبة لعرض اي محتوى مناسبة للألعاب. مناسبة للكتابة عليها. الشاشة يمكن طيها. الشاشة مثالية بشكل كبير. و الأفضل من ذلك سامسونج اعلنت انها تستعمل شاشة من الزجاج الرفيع جدًا القابل للطي الخاص بها. الـUTG و الذي شهدناه في هاتف Z Flip السابق.

المعالج و الأداء

بالطبع Snapdragon 865 Plus كمعالج موجود في هاتف رائد يجب التفكير به. هذا المعالج تستعمله سامسونج في هاتفها الرائد من جديد و هو اقوى اداء لهاتف محمول حتى الآن. المعالج سيساعد على تشغيل العديد من الألعاب و على تشغيل العديد من البرامج بدون مشاكل. بدون اداء سئ. معالج Snapdragon 865 Plus ممتاز جدًا و اضافته للهاتف هو خيار ممتاز من سامسونج

البطارية

بطاريتين بسعة 4500mah. تكفي ليوم و اكثر من الإستعمال بدون مشاكل. و الهاتف يحمل بطاريتين تعملان معًا لتشكيل هذه السعة. و هذا جيد جدًا مع شاحن سريع بقدرة 25Watt. الشاحن و البطاريات ستكفيان لهاتف يعمل طول اليوم بدون الحاجة لإعادة الشحن اكثر من مرة. مع الشاحن ستحصل على عمر بطارية ممتاز من اقل وقت شحن و هذا هو المطلوب من هاتف جيد

المفصلة الجديدة

كانت مشكلة Fold 1 هي المفصلة الخاصة به. لأن الأتربة كانت تدخل الى المفصلة بسهولة و تسبب بعض المشاكل في المفصلة و الحركة. حلت سامسونج هذا الأمر بإضافة شعيرات التنظيف الموجودة في مفصلة الـZ Flip و هذه الشعيرات من شأنها طرد الأتربة مع حركة المفصلة بل و منع الأتربة من الدخول اصلًا بداخلها. نجحت هذه الشعيرات بعض الشئ مع هاتف Z Flip و سنرى كيف ستؤد هذه الشعيرات مع هاتف سامسونج الجديد وقتما يصدر

مميزات اخرى

دعم 5G

استعمال ذاكرة UFS 3.1 السريعة

السماعات في الهاتف Stereo

عيوب Samsung Galaxy Z Fold 2

الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm

الهاتف لا يحمل مدخل للذاكرة الخارجية

الهاتف بدون مقاومة للماء او للغبار بسبب المفصلة

سعر Samsung Galaxy Z Fold 2

لا نملك سعرًا محددًا للهاتف بعد فسامسونج ستعلن عنه للبيع في يوم 1 سبتمبر القادم و لكن هناك تنبؤات و اخبار بأن السعر قد يصبح 2000 يورو. انا اتوقع نفس السعر بالدولار. و في مصر اتوقع ان يكون سعره ما يعادل 30 الف جنيه تقريبًا. لكن هذه مجرد توقعات للتسعير قد يكون الهاتف اغلى من ذلك او اقل. على العموم فسامسونج قالت بأنه سيتم الكشف عن معلومات جديدة عن الهاتف يوم 1 سبتمبر القادم و قد نرى التسعير الرسمي و اضافات جديدة حتى يأتي هذا اليوم. نحن في انتظار Samsung Galaxy Z Fold 2

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