تكنولوجيا: الفيس بوك تطلق تطبيق Instagram Reel اليوم لمنافسة TikTok في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك اليوم عن إطلاق تطبيق الفيديو Instagram Reel في سوق الولايات المتحدة لمنافسة تطبيق TikTok.

حقق تطبيق TikTok شعبية كبيرة بين كثير من المستخدمين، لذا تحاول تطبيقات التواصل الإجتماعي تبني الكثير من مميزات هذا التطبيق، إلا أن الجدل الذي يحيط بهذا التطبيق الصيني، والتساؤلات حول معايير حماية خصوصية المستخدمين، دفعت شركات أخرى لإتخاذ خطوات أكثر جدية لمنافسة هذا التطبيق.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى خطط مايكروسوفت للإستحواذ على تطبيق TikTok بشكل خاص مع الضغوط الأخيرة التي تعارض إنتشار هذا التطبيق في سوق الولايات المتحدة، إلا أن الفيس بوك إتخذت إتجاه أخر بإطلاق تطبيق منافس يعرف بتطبيق Instagram Reel.

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ويعد تطبيق Instagram Reel إصدار الفيس بوك الخاص من تطبيقات الفيديوهات القصيرة، والذي توفر في البرازيل، النمسا، وألمانيا إلى جانب السوق الهندي، واليوم ينطلق أيضاً في سوق الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم.

أيضاً يأتي تطبيق Instagram Reels بكافة الأدوات والمميزات المقدمة في تطبيق TikTok، حيث يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة لمدة 15 ثانية.

يذكر أن Kevin Mayer الرئيس التنفيذي لتطبيق TikTok قد أشار أن تطبيق Instagram Reels ما هو إلا تطبيق أخر من الفيس بوك يأتي بعد أن فشلت في تحقيق النجاح بتطبيق Lasso.

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