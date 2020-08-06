تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 4 من سبتمبر لمؤتمرها في فعاليات IFA 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Honor التجارية التابعة للعملاق الصيني هواوي، عن خططها لعقد مؤتمرها في فعاليات IFA 2020 في 4 من شهر سبتمبر المقبل.

ينطلق معرض IFA للعام 2020 من برلين من 3 إلى 5 من شهر سبتمبر، حيث تنطلق فعاليات المعرض بشكل جديد هذا العام، كما تتجه بعض الشركات لتبني فكرة إقامة الفعاليات بالفعل على أرض الواقع في برلين.

ولقد أكدت شركة Realme في وقت سابق على حضورها فعاليات معرض IFA هذا العام، واليوم تنضم Honor بشكل رسمي لهذا الحدث المرتقب.

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أيضاً نشرت Honor ملصق إعلاني للترويج لمؤتمرها القادم والذي جاء بعبارة “Expand Your Smart Life”، حيث تستعد Honor لكشف النقاب عن مجموعة كبيرة من المنتجات الذكية خلال الحدث، والتي تشمل سوارات ذكية، وأجهزة حاسب، وأجهزة لوحية، كما يكشف الملصق الإعلاني عن هاتف أيضاً.

يذكر أن كلاً من LG، وTCL وأيضاً هواوي قد أكدت حضورها للمؤتمر بشكل رسمي مؤخراً، حيث تخطط هذه الشركات لعقد مؤتمر في اليوم الأول لإنطلاق فعاليات المعرض، كما تشارك كوالكوم في إفتتاحية المعرض.

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