شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ويوتيوب يقرران حظر إعلانات الوجبات السريعة للمستخدمين أقل من 18 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جوجل حظر إعلانات الوجبات السريعة للأطفال على منصاتها، بما فى ذلك YouTube، وستدخل حملة جوجل للوجبات السريعة حيز التنفيذ فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة فى أكتوبر وستمنع الإعلانات الخاصة بالمنتجات التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون أو الملح أو السكر (HFSS) من الظهور لمن هم دون 18 عامًا.

يقول عملاق البحث إنه ليس لديه حاليًا خطط لتوسيع هذا خارج أوروبا، ويأتى هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان بوريس جونسون عن حملة بريطانيا الجديدة لمكافحة السمنة.

قال وزير الصحة مات هانكوك سابقًا إنه إذا فقد جميع البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن خمسة أرطال فقط من الوزن، فيمكن أن يوفر NHS نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تتضمن الاستراتيجية الوطنية الحكومية للسمنة حظر جميع الإعلانات التلفزيونية للأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح قبل الساعة 9 مساءً فى المملكة المتحدة.

ستستخدم جوجل قوتها التكنولوجية الهائلة لفرض حظر شامل على أى منتجات تُعرض للأطفال والتى تعتبر غير صحية، بما فى ذلك الكعك والنقانق ومشروبات الطاقة.

Advertisements

يتعين على الشركات التى ترغب فى استخدام جوجل للإعلان أن تعلن ما إذا كان منتجها مرتفعًا فى الدهون والملح والسكر.

وفى حال فشل الشركة فى توضيح هذا فى إعلاناتها قد يؤدى إلى سحب الإعلانات بالكامل، وسيتم تمييزها تلقائيًا ولن تعرضها خوارزميات جوجل لمن هم دون سن 18 عامًا.

سيتم تحديد عمر المستخدمين بناءً على العمر الذى قدموه عند إنشاء حساب YouTube جوجل الخاص بهم.

قال متحدث باسم جوجل لـ MailOnline": "لدينا سياسات إعلانية صارمة مصممة لحماية المستخدمين ومساعدة المعلنين على الامتثال بأحدث المعايير الصناعية والتنظيمية، ونقدم هذا الأسبوع سياسة جديدة لحظر الترويج لمنتجات الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والملح إلى القصر فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة."

إذا لم يقم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساباته، فسيكون الإعداد الافتراضى هو عدم إظهار الإعلانات غير الصحية.