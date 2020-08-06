شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطالب مستخدميه على نظام أندرويد بسرعة تحديث تطبيقهم تجنبا للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث تويتر جميع مستخدمى Android على التحديث إلى أحدث إصدار من تطبيقه بسبب ثغرة أمنية قد تسمح بالوصول إلى رسائل المستخدمين المباشرة، إذ قال تويتر فى منشور عبر مدونته إن المهاجمين يمكنهم التحايل على أذونات نظام Android" للوصول إلى حساب المستخدم.

ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تؤثر هذه الثغرة فقط على نظامى التشغيل Android OS 8 و 9 - المعروفين باسم Android Oreo و Android Pie ، أما نظام التشغيل Android الحالى هو Android 10 فلا يمكن التحايل عليه.

يمكن للهاكرز استغلال هذه الثغرة من خلال استخدام تطبيقات خارجية يمكنها الوصول إلى بيانات تويتر داخل التطبيق عن طريق إضافة احتياطات أمان إضافية بخلاف تلك القياسية فى نظام التشغيل.

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وقال تويتر إن التحديث الجديد سيمنع الآن مثل هذه الممارسات، كما أكد تويتر أيضًا إنه لا يوجد لديه دليل على أن قراصنة الإنترنت قد استغلوا هذه الثغرة الأمنية، فنحو 96 بالمئة من الأشخاص الذين يستخدمون تويتر على نظام Android لديهم بالفعل تصحيح الأمان الذى يحمى تطبيقهم من هذا الهجوم، ولا يحتاج سوى أربعة بالمئة إلى هذا التحديث، رغم ذلك أرسل تويتر إشعارات داخل التطبيق إلى أى شخص قد يستخدم جهازًا ضعيفًا.

يأتى هذا الأمر فى الوقت الذى يحاول فيه تويتر حل أحد أكثر الاختراقات خطورة فى تاريخه، حيث تم اختراق حسابات العديد من الشخصيات البارزة، بما فى ذلك بيل جيتس وجو بايدن وكانى ويست وجيف بيزوس وغيرهم للترويج لعملية احتيال على البيتكوين.

ووجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم شاب بريطانى يبلغ من العمر 19 عامًا، ومراهق آخر من فلوريدا، وشاب يبلغ من العمر 22 عامًا ، بالاختراق.